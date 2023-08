Edifício de habitação a custos controlados na Quinta dos Cedros deverá ficar concluído no 1.º semestre de 2024

Um edifício de habitação multifamiliar, composto por 25 fogos, encontra-se a ser construído, a custos controlados, na rua da Quinta dos Cedros, na freguesia de Santo António, concelho do Funchal. O empreendimento deverá ficar concluído no decorrer do primeiro Semestre de 2024, anunciou a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, na sequência da visita de Pedro Fino, que se fez acompanhar por Pedro Calado, à obra.

Esta empreitada, resultante dos lotes aprovados na oferta pública, lançada no final de 2021 pela IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), está a ser executada pela empresa Decifratemática e representa um investimento de 4,9 milhões de euros.

O projecto de arquitectura apresenta dois blocos de habitação colectiva com logradouro ajardinado, incluindo cave de estacionamento automóvel, oferecendo uma volumetria estudada de modo a respeitar os acessos, as infraestruturas e os edifícios existentes.

Implantado num terreno com 1.779m2, este edifício terá 25 apartamentos, sendo que 10 destes fogos serão de tipologia T1, e outros 15 serão de tipologia T2.

Neste momento, a estrutura em betão armado está praticamente concluída, sendo que os restantes trabalhos decorrem "a bom ritmo", com infraestruturas de especialidades com taxa de execução na ordem dos 50%.