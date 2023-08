Consórcio eGames LAB, com sede na Madeira, participa em feiras internacionais de gaming na Alemanha

O eGames Lab Portugal - fruto de um consórcio de várias empresas e entidades, a maioria da Madeira - marca presença nas feiras de gaming internacionais Devcom e Gamescom, que irão decorrer na cidade de Colónia, na Alemanha, durante a semana de 20 a 27 de Agosto.

Com um stand próprio no salão principal do evento, a finalidade última da participação do consórcio, constituído por 22 entidades portuguesas, públicas e privadas, é a de "apresentar publicamente os jogos que vem desenvolvendo nos últimos nove meses", caso de 'Hanno' e 'Waste Rush', bem como "estabelecer as primeiras pontes internacionais entre o trabalho a ser desenvolvido pelo aglomerado português com a indústria internacional, mais concretamente com os principais intervenientes do setor gaming, criando redes de negócio internacional, o qual é um dos objectivos fundamentais do projecto".

O consórcio pretende, assim, "diversificar o tecido económico português", aumentando "a competitividade do país nos sectores da TI e Web 3.0".

O eGames Lab (EGAMESLAB.PT) aponta à capacidade de reter no país uma geração jovem e bem formada em áreas tão distintas como o design, storytelling, engenharia informática, marketing e artes visuais, atraindo ainda os principais intervenientes do setor para Portugal, potenciando a criação de um ecossistema sustentável e duradouro para a conceção e desenvolvimento de jogos, e para a introdução com êxito no mercado dos resultados dos esforços criativos de investigação e desenvolvimento criativos no domínio do entretenimento interativo.

Inserido nas Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, o investimento global do consórcio ascende aos 32 milhões de euros e incidirá sobre as seguintes áreas nucleares: Estrutura de Blockchain para videojogos, Realidade virtual e aumentada no jogo, Jogos Transformacionais para a saúde e pegada ecológica; Inteligência artificial para a criação de storytelling de jogos, Desenvolvimento de ecossistemas de pré-mercado.