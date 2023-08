Dinamarca prolonga controlo nas fronteiras após incidentes de queima do Corão

A Dinamarca vai prolongar o controlo reforçado nas fronteiras, instaurado após os casos de queima de exemplares do Corão ocorridos nos últimos meses no país e na vizinha Suécia, anunciou hoje a polícia nacional.

"Devido à evolução da atual ameaça, a polícia manterá a intensificação temporária das diligências nas fronteiras", indicou a polícia em comunicado.

É a segunda vez desde o início da sua aplicação, a 03 de agosto, que estas ações de controlo são prolongadas.

Com tais medidas, a Dinamarca segue as pisadas da Suécia, após os distúrbios desencadeados em vários países muçulmanos pela profanação do Corão nos respetivos territórios que, se não terminaram desde então, pelo menos não provocaram mais reações de relevo.

"A intensificação das diligências na fronteira é uma medida de segurança destinada a impedir a entrada no território de pessoas que constituam uma ameaça para a segurança do país", explicou a polícia dinamarquesa.

Realizadas de forma aleatória nas fronteiras com a Suécia e a Alemanha, as ações de controlo devem manter-se em vigor até 22 de agosto de 2023.

Nos dois países escandinavos, as autoridades estão a estudar formas de limitar a realização de manifestações em que se planeie queimar o Corão, embora assegurando o respeito da liberdade de expressão.