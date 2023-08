Novo portal da EEM esteve indisponível

O novo portal da EEM - Empresa de Electricidade da Madeira, lançado em Julho último, esteve indisponível ao longo desta terça-feira, 15 de Agosto. A situação já foi normalizada.

Alguns utilizadores relataram, ao DIÁRIO, que a impossibilidade de aceder à plataforma digital com o endereço de rede eem.pt persistiu por mais de três horas. Houve quem temesse um possível ataque informático, tal como aconteceu com o Serviço Regional de Saúde.

Captura de tela feita às 21 horas de hoje.

Neste momento (22 horas), a plataforma já está operacional. Fonte da Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, que tutela a EEM, justificou tratar-se de uma indisponibilidade temporária.

Na apresentação do novo portal, em Julho, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas descrevia a "interface aperfeiçoada, que simplifica a navegação em todo o tipo de dispositivos, em particular nos dispositivos mobile – o suporte de comunicação mais usado atualmente pelos cidadãos", que permitiria "dar uma resposta mais ampla às necessidades dos clientes e parceiros, com diversos perfis, colocando instrumentos de interação úteis e práticos à sua disposição".

A plataforma foi concebida para que os utilizadores pudessem: Actualizar e alterar questões contratuais ou contratar novos serviços; escolher e alterar tarifas; alterar ciclos horários ou potência de acordo com as necessidades e mudanças de rotina; definir avisos e alertas de acordo com o perfil - quer como consumidor ou microprodutor para autoconsumo; controlar leituras e picos de consumo entre muitas outras funcionalidades de controlo; fazer a gestão de faturas e pagamentos, de acordo com opção de pagamento escolhida: MB ou Débito em Conta.