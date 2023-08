Região quer gerir novo cabo submarino com o continente. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira.

Madeira já tem uma ligação a Portugal continental através da Empresa de Electricidade, mas é preciso garantir uma alternativa nas comunicações. Como nesta semana ficou demonstrado com o ataque informático ao SESARAM, é vital haver uma segunda opção caso haja quebra em qualquer tipo de sistemas.

Funchal convida os icónicos Clã para concerto do Dia da Cidade. Espectáculo realiza-se a 20 de Agosto e faz parte de um programa mais vasto que inclui iniciativas desportivas e sociais. O ponto alto das comemorações do 515.º aniversário ocorre segunda-feira, dia 21, com a sessão solene. Tudo para ler nesta edição.

Último dérbi na II Divisão aconteceu há 38 anos. Em 1985, os verde-rubros garantiram a subida à I Liga graças ao triunfo sobre o Nacional nos Barreiros. No próximo sábado, os rivais encontram-se na Choupana. Conheça a história no DIÁRIO desta quarta-feira.

Outras notícias em destaque nesta edição:

- Maioria dos candidatos à universidade opta pela ilha.

- Madeira no top 10 dos Destinos de Natureza da Europa.