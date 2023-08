Parque das Nações "inundado" de jovens que vão assistir à vigília

A zona do Parque das Nações, em Lisboa, está hoje "inundada" de jovens que se dirigem a pé até ao Parque Tejo para a vigília com o Papa e os autocarros autorizados têm que seguir ao ritmo dos peregrinos.

Com os jovens a ocuparem toda a via de forma compacta, os autocarros circulam com muita dificuldade uma vez que não foram criados corredores de segurança.

Estão autorizados a circular naquela zona autocarros que transportam jornalistas e veículos de urgência médica.

A complicar a circulação está o facto de os peregrinos estarem a fazer filas para se abastecerem dos 'kits' de alimentação que foram colocados na beira da estrada.

Até chegarem ao Parque Tejo, os peregrinos percorrem quilómetros a pé pelas ruas da capital transportando mochilas e sacos-cama e debaixo de sol intenso.

Lisboa está a ser palco da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco e que, até domingo, reúne milhares de peregrinos de todo o mundo.