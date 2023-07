Produto Interno Bruto português cresceu 2,3% no 2.º trimestre de 2023

O Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, "registou uma variação homóloga de 2,3% no 2.º trimestre de 2023 (2,5% no trimestre anterior)", revelando um ligeiro abrandamento, nomeadamente comparando com o trimestre anterior.

"O contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB foi inferior ao do trimestre anterior, observando-se uma desaceleração das exportações de bens e serviços em volume mais acentuada que a das importações de bens e serviços", explica o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Refere ainda que nesse 2.º trimestre, "o deflator das importações foi negativo em termos homólogos, reduzindo-se significativamente face ao observado no trimestre anterior, determinando um aumento dos ganhos dos termos de troca apesar do abrandamento do deflator das exportações", acrescenta no indicador divulgado esta segunda-feira. "Por sua vez, o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou, em comparação com o observado no trimestre precedente, verificando-se uma redução menos pronunciada do investimento, tendo o consumo privado registado um ligeiro abrandamento".

Já comparando com o 1.º trimestre de 2023, "o PIB registou uma taxa de variação nula, após um crescimento em cadeia de 1,6% no trimestre anterior". E acrescenta: "O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foi negativo, após ter sido positivo no 1.º trimestre, em consequência do comportamento das exportações, compensando o aumento do contributo da procura interna que refletiu a aceleração do consumo privado."