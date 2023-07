Ex-assistente de Trump declara-se inocente na gestão negligente de segredos de Estado

O ex-assistente pessoal de Donald Trump declarou-se hoje inocente das acusações de cumplicidade na gestão negligente de segredos de Estado após a saída do antigo Presidente norte-americano da Casa Branca.

"Ele declara-se inocente de todas as acusações", afirmou o advogado de Walt Nauta, numa breve audiência num tribunal de Miami.

Walt Nauta, 40 anos, é acusado de ter colocado a segurança dos Estados Unidos em perigo ao ajudar o ex-Presidente republicano Donald Trump a guardar e a esconder documentos confidenciais, incluindo planos militares e informações sobre armas nucleares, na sua casa de luxo em Mar-a-Lago, no Estado da Florida.

O ex-militar da Marinha, que esteve ligado à Presidência no mandato de Trump antes de deixar a administração norte-americana para continuar a trabalhar com o ex-Presidente após a sua derrota nas eleições de 2020, arrisca-se a uma pena até 20 anos de prisão se for condenado.

Em junho, Donald Trump, 77 anos, também se declarou inocente das acusações que lhe são imputadas e enfrenta um julgamento considerado histórico e potencialmente prejudicial para a sua campanha para as eleições presidenciais de 2024, às quais decidiu concorrer.

Trump é acusado de "retenção ilegal de informações relativas à segurança nacional", mas também de "obstrução à justiça" e "falso testemunho".