Filipe Sousa acusa Brício Araújo de "desonestidade oportunista"

A Câmara Municipal de Santa Cruz discutiu, ontem, em reunião extraordinária, um contrato de cooperação interadministrativo para as obras de reabilitação da nova Esquadra da PSP em Santa Cruz, tendo o vereador do PSD Brício Araújo esclarecido, na ocasião, que esta é “uma obrigação que é assumida pelo Governo da República e pela Câmara e que visa a reabilitação de um edifício do Estado na freguesia de Santa Cruz, com o Governo da República a pagar e a Câmara a executar as obras”.