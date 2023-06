Madeirense Luís Araújo deixa Turismo de Portugal e deve ser substituído por Carlos Abade

O madeirense Luís Araújo vai deixar a direcção do Turismo de Portugal, ao que tudo indica, por motivos pessoais. A notícia avançada pelo ECO, dá conta de que deverá ser substituído por Carlos Abade.

Luís Araújo encontrava-se à frente do Turismo de Portugal há sete anos e foi confirmada, através de comunicado, pelo Ministério da Economia. Carlos Abade que era até agora vogal do conselho directivo do Turismo de Portugal vai assumir o carfo de presidência. Também de saída está o vogal Filipe Silva.

“Dirigir o Turismo de Portugal foi dirigir uma equipa de excelência, uma equipa que está de parabéns pelo trabalho que tem vindo a ser realizado e que, certamente, irá continuar a demonstrar toda a sua capacidade de trabalho e de inovação em prol deste importante setor de atividade”, referiu Luís Araújo.