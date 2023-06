Corte de árvores junto ao antigo ‘Amazónia’ gera aparato

A Polícia de Segurança Pública foi hoje alertada para o corte de árvores na área do antigo restaurante ‘Amazónia’, no Funchal, que recentemente foi adquirida pelo Grupo Interpatium.

Segundo o DIÁRIO apurou, os moradores desta zona estão revoltados com o facto de “estarem a cortar árvores centenárias” e pedem aos agentes para travar esta situação.

O DIÁRIO contactou o responsável pelo grupo Interpatium, que refuta estas acusações. Tomé Brazão explicou que, na sequência da depressão Óscar, algumas árvores apresentavam risco de queda, motivo pelo qual optaram por cortá-las “para salvaguardar pessoas e bens”.

“Não são árvores centenárias nem espécies protegidas”, garantiu.

A Câmara Municipal do Funchal esteve no local e confirmou que a obra está licenciada e que as árvores em questão não estão classificadas pela autarquia, sendo que algumas apresentavam sinais de debilidade.