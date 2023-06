Madeira enquanto exemplo para a Amazónia

A Região Autónoma da Madeira acolhe esta quarta e quinta-feira, dias 7 e 8 Junho, o 1.ª Forum Internacional Amigos da Amazónia. O evento que decorre na Galeria Lourdes da Quinta de São João, em Câmara de Lobos, reúne especialistas internacionais de diversas áreas que vão debater a criação de sinergias entre o Brasil e Portugal com vista a conservação da Floresta Amazônica e a protecção dos seus povos.

A sessão de abertura da iniciativa internacional contou com a participação do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, do fundador do Instituto dos Amigos da Amazónia, Aurélio Tavares, do coordenador-geral do Forum Internacional Amigos da Amazónia, Alexei Waichenberg, e do superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável, Virgílio Viana.

Em declarações ao DIÁRIO, o governante madeirense Eduardo Jesus começou por felicitar a organização do 1.ª Forum Internacional Amigos da Amazónia (FIAA) "pelo facto de trazer até à Madeira uma reflexão que é universal", sobre uma região que é "o pulmão do planeta", destacando que é uma oportunidade para trocar experiências e para "dar a conhecer o que a Madeira, um território infimamente mais pequeno do que a Amazónia, tem feito para procurar um equilíbrio que o próprio planeta precisa".

Foto Miguel Espada / ASPRESS

À nossa dimensão temos tido uma intervenção de políticas ambientais que permitem que a Madeira seja uma referência. Não é que a Madeira vá resolver o problema do planeta, porque não tem essa escala, nem essa pretensão, mas é um exemplo daquilo que pode ser feito. Eduardo Jesus

Alexei Waichenberg, coordenador geral do FIAA, afirma que o principal objectivo do encontro é de "sensibilizar o mundo para a causa amazónica".

Foto Miguel Espada / ASPRESS

Gostaríamos que as pessoas realmente, efectivamente fizessem alguma coisa tanto no campo social, da educação, da saúde, da sustentabilidade, novas tecnológicos, tudo o que pudermos colocar à disposição dos povos ribeirinhos. O mundo depende da preservação dessa floresta e preservação significa também cuidar do povo que ali vive. Alexei Waichenberg

O jornalista de profissão não tem dúvidas de que a Amazónia "precisa aprender muito com a Madeira", principalmente com o sector do Turismo, em que a Região é líder.

Virgílio Viana, engenheiro florestal destaca a importância de "fomentar a cooperação internacional e o engajamento de diferentes segmentos da sociedade com a causa da Amazónica", defendendo que a Amazónia pode ser "parte do problema, mas também a solução" para as mudanças climáticas.

Foto Miguel Espada / ASPRESS

No campo do Turismo, a Madeira tem um histórico de sucesso em fazer uma transição de uma economia baseada no sector primário para a indústria de serviços. A Amazónia tem uma indústria de turismo que tem um potencial gigantesco, mas que ainda é relativamente pouco desenvolvida. Virgílio Viana,

O 1.ª Forum Internacional Amigos da Amazónia decorre até amanhã e conta com o contributo de mais de 30 personalidades regionais, nacionais e internacionais.