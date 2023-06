Orquestra Clássica da Madeira nas celebrações do Dia de Portugal

A Orquestra Clássica da Madeira celebra este sábado, 10 de Junho, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com um concerto a ter lugar no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 18 horas.

O concerto será interpretado por uma das orquestras de cordas da própria Orquestra Clássica da Madeira, o Ensemble XXI e contará com a participação da solista saxofonista madeirense Mariana Ornelas. Trata-se de um concerto integrado no Ciclo Jovens Solistas, iniciado pela Orquestra Clássica da Madeira em 2014.

Para esta ocasião, a obra portuguesa em destaque será o Nocturno de Joly Braga Santos, compositor português que dedicou toda a sua vida à causa musical e que assumiu como responsabilidade sua a sensibilização dos jovens para se dedicarem à arte musical, sendo da sua iniciativa a constituição da Juventude Musical Portuguesa.

Outra das obras a ser interpretada será a Fantasia para saxofone soprano do compositor brasileiro Villa-Lobos. Villa-Lobos foi maestro, violoncelista, pianista e violinista brasileiro, descrito como "a figura criativa mais significativa do Século XX na música clássica brasileira" e tido como o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos. A escolha do compositor brasileiro tem a ver com as afinidades histórico-culturais entre ambos os países (Portugal e Brasil). E será precisamente nesta obra que a jovem saxofonista madeirense Mariana Ornelas irá interpretar como solista a sua 'Fantasia para saxofone soprano e orquestra'.

O concerto do Ensemble XXI com a saxofonista Mariana Ornelas conta tem a direcção musical do violinista Yuriy Kyrychenko e completa-se com mais duas obras do repertório do próprio Ensemble XXI, uma do compositor inglês Gustavus Theodore von Holst e outra do norueguês Edward Grieg.

Sobre o Ensemble XXI, criado no seio da Orquestra Clássica da Madeira, tem como objectivo primeiro interpretar obras para pequena orquestra de cordas de compositores do Séc. XX e Séc. XXI. Dentro do repertório abordado por este grupo, estão obras de compositores nacionais como Joly Braga Santos, Vianna da Mota a compositores europeus como Turina, Britten entre outros. Numa abordagem mais leve o Ensemble XXI tem no seu repertório obras de Scott Joplin e Duke Ellington, assim como aborda outros períodos da história da música. Constituído por elementos do naipe das cordas da Orquestra Clássica, o Ensemble XXI já tocou em todas as salas da Madeira e Porto Santo.

Os bilhetes para o concerto têm um custo de 15 euros (com descontos para crianças, jovens e séniors) e podem ser adquiridos na Loja Gaudeamus – Colégio dos Jesuítas ou no dia do evento a partir das 17 horas na Assembleia Legislativa da Madeira.

PROGRAMA

Gustavus Theodore von Holst [1874-1934] - Saint Paul’s Suite (1912);

Heitor Villa-Lobos - Fantasia para saxofone soprano;

Joly Braga Santos [1924 - 1988] - Nocturno;

Edward Grieg [1843 – 1907] - Holberg Suite, Op. 40.

Mariana Ornelas

Mariana Ornelas nasceu na Ilha da Madeira em 1995. Iniciou os seus estudos musicais em 2007 no Conservatório Escola Profissional das Artes Madeira, na classe do professor Duarte Basílio. Em 2013 foi admitida na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, na classe dos professores Henk Van Twillert, Fernando Ramos e Gilberto Bernardes, onde se licenciou em 2016. Com vontade de continuar os seus estudos, seguiu-se o Mestrado em Ensino da Música da Universidade de Aveiro, na classe do professor Fernando Ramos, terminando em 2018.

Durante a sua carreira musical, teve a oportunidade de atuar como intérprete em diversos festivais, destacando-se "FISP - Palmela", "Semana Internacional de Saxofone – Saxelectro", "Serralves em Festa", "Festival Internacional de Saxofone SaxOporto" e "Guimarães Jazz". Foi finalista na categoria solo, e vencedora na categoria de grupos, no Concurso Internacional "Città di Chieri" 2013.

Realizou digressões a nível Europeu (Itália, Bélgica, Holanda e Portugal) e nos E.U.A. com o ensemble “Vento do Norte”, atuando em locais como Concertgebouw (Holanda), Eastman School of Music (E.U.A), Casa da Música (Porto), Teatro Baltazar Dias (Funchal), Teatro Micaelense (S. Miguel), Teatro Helena Sá e Costa (ESMAE), Coliseu do Porto, entre outros.

Participou em variadas masterclasses, nas quais trabalhou com saxofonistas e professores de renome nacional e internacional tais como Mário Marzi, Felipe Belijar, Jean-Yves Fourmeau, Francisco Ferreira, Pedro Silva, Jean Marie Londeix, Arno Bornkamp, Alfonso Padilla, Claude Delangle, Christophe Grèzes, Morphing Quartet, Ties Mellema, entre outros.

Actualmente exerce funções como saxofonista na Banda Militar da Madeira e na Orquestra Jazz do Funchal, colaborando com a Orquestra Bamba Social e Uprising Band.