Ronaldo de fora da equipa do ano na Liga da Arábia Saudita

A Liga da Arábia Saudita já revelou quais são os jogadores que pertencem à sua equipa do ano e nos eleitos não consta Cristiano Ronaldo.

Numa eleição que foi feita com base em dados estatítiscos da Opta, o ataque ficou composto por Al Brikan (17 golos), Ighalo (19 golos) e Batna (15 golos). O internacional madeirense, que chegou à equipa do Al-Nassr no mercado de transferências de Janeiro, marcou 14 golos no campeonato, em 16 partidas disputadas.

Here's your #RoshnSaudiLeague Team of The Season presented by @OptaAnalyst — Roshn Saudi League (@SPL_EN) June 7, 2023

De salientar que neste onze apenas constam dois colegas de equipa de Cristiano Ronaldo, o lateral Konan e o médio Gustavo.

Nesta primeira experiência do astro madeirense em território saudita, a sua equipa, o Al-Nassr ficou classificado na segunda posição do campeonato, com 67 pontos, menos cinco do que o campeão Al Ittihad, do treinador português Nuno Espírito Santo.