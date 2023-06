Troféu regional de drift 'abre' em São Vicente

No próximo domingo, 11 de Junho, São Vicente 'abre' o Troféu Regional de DRIFT da AMAK. A prova conta com uma lista de 12 inscritos, 7 na promoção e 5 no open.

A prova, que tem início marcado para às 10 horas, começa com os treinos livres. A competição a sério começa com as qualificações às 12 horas e as batalhas finais às 16 horas. A entrega de prémios está marcada para às 18 horas.

O traçado do SÃO VICENTE DRIFT é todo disputado na Vila de São Vicente, existem duas áreas específicas para o público onde será possível ver em segurança praticamente todo o percurso.

"A prova foi compactada para apenas um dia. Às 8h será às verificações em frente da Câmara Municipal de São Vicente. A partir das 10:10 os treinos livres. Vamos ter uma parte da manhã com equipas individuais, a parte da tarde será as batalhas com dois carros a partir ao mesmo tempo. O espetáculo será dado de forma diferente aqui neste espaço. Entrega de prêmios será às 18h", explicou Luis Madruga.

Miguel Gouveia, em representação do Clube Sport Marítimo, exalta "com grande satisfação que o Marítimo está associado a este lançamento de um novo campeonato"

"Tenho a certeza que será uma competição de muito sucesso. Que seja até ao fim do campeonato haja um número maior de participantes. É uma forma diferente de ver o automobilismo num espaço tão curto, o espetáculo está garantido." Miguel Gouveia.

Em nome da Federação só temos de agradecer o início de uma nova atividade. Já estávamos a ser pressionados pelo o Ruben Sardinha a alguns anos e finalmente com o apoio da AMAK conseguimos dar início a este troféu. Esta é uma modalidade que a federação começou a pouco tempo a apoiar a nível nacional e agora na Madeira. O DRIFT é uma modalidade de espetáculo, tem algumas regras, e o público gosta muito de assistir. Será um espetáculo diferente do que os adeptos estão aqui habituados. Esta é uma prova num traçado pensado para o espetáculo. Esta disciplina é uma mais valia para o automobilismo na Madeira. Vamos finalmente poder apreciar as virtuosidades dos pilotos de Drift aqui na região", disse Pedro Araújo, director da FPAK.

Fernando Góis, vice-presidente da Câmara Municipal de São Vicente, aproveitou para "agradecer ao Marítimo e a AMAK por escolher São Vicente para dar início a esta modalidade"

"O município tem vindo ao longo do ano apoiar o desporto, e gostamos também de apoiar o desporto motorizado. A nossa prioridade é o público, queremos sempre uma prova seja virada para que o público possa visitar o município e assistir ao belo espetáculo. Esta será uma prova num verdadeiro anfiteatro. São Vicente vai continuar a apoiar este tipo de provas. Tenho a certeza que este será um evento de grande sucesso", exortou o vice-presidente da autarquia.