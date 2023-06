Marítimo punido com multas de 7.159 euros no jogo da Amadora

O jogo da primeira mão do play-off de manutenção na I Liga entre o Estrela da Amadora e o Marítimo rendeu, para os cofres da Liga Portugal, um total de 12.696 euros em multas aplicadas a ambas as SAD´s .

No caso concreto dos verde-rubros, a sanção pecuniária mais elevada atinge os 4.284 euros e foi aplicada em função dos adeptos verde-rubros, instalados na Bancada Central Nascente Superior, terem atirado uma tocha incandescente para o interior do relvado aos 89 minutos, provocando a interrupção do jogo durante um minuto. Depois há uma outra multa, esta no valor de 1.340 euros, por, no final do jogo, terem os mesmos adeptos deflagrado um Flash Light durante a Flash interview.

Há ainda mais uma sanção pecuniária, esta no valor de 1.071 euros. por comportamento incorrecto do público afecto ao Marítimo ao cantar, aos 30 minutos, "palhaços joguem à bola" dirigido aos jogadores do Estrela da Amadora”, conforme descrito pelo delegado ao jogo. Foram ainda os verde-rubros punidos com uma multa de 320 euros, em virtude de um dos adjuntos de José Gomes, Andre Bikey, ter estado, durante a segunda parte, sem a braçadeira de treinador adjunto. As restantes multas, no valor de 36 euros cada, foram aplicadas aos jogadores admoestados com o cartão amarelo, havendo ainda uma outra situação que aguarda esclarecimento.

Já a multa mais pesada com que o Estrela da Amadora foi punido, atinge o valor de 2.460 euros e prende-se com a deflagração de um Flash Light no final do jogo. Foi ainda a equipa da casa punida com 1.286 euros por atraso no início e no reinício do jogo, devido “à limpeza do terreno de jogo do papel higiénico atirado pelos adeptos do Estrela para o relvado”.

Foi ainda ao Club Football Estrela SAD instaurado um Processo Disciplinar, nº 100-2022/23, por razões não especificadas.