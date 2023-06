Cirurgia do Papa a hérnia abdominal concluída sem complicações após três horas

A cirurgia a que foi hoje submetido o Papa Francisco para reparar uma hérnia abdominal foi concluída ao fim de três horas sem complicações, anunciou o Vaticano.

"A intervenção terminou: decorreu sem complicações e durou três horas", indicou o serviço de imprensa do Vaticano num breve comunicado.

Fontes próximas do Vaticano já tinham, pouco antes, referido que Jorge Bergoglio, de 86 anos, tinha sido transferido para o seu apartamento no 10.º piso do Hospital Gemelli, em Roma.

Segundo as mesma fontes, citadas pela agência de notícias italiana ANSA, a intervenção cirúrgica do Papa, com anestesia geral, foi uma laparotomia com cirurgia plástica da parede abdominal realizada por via laparoscópica para reparar uma hérnia que se formou sobre uma antiga cicatriz abdominal e que ameaçava causar obstrução intestinal.

No hospital romano, Bergoglio foi operado pela equipa do clínico e académico Sergio Alfieri, que já o operara há dois anos.

O Papa deverá agora ficar alguns dias internado, razão pela qual a Prefeitura da Casa Pontifícia anunciou antes o cancelamento das suas "audiências especiais e gerais até 18 de junho, por razões de saúde".

O Papa Francisco encontra-se "bem, desperto e consciente" após a intervenção cirúrgica a uma hérnia abdominal a que foi hoje submetido no hospital Gemelli, em Roma, anunciou o cirurgião que o operou, Sergio Alfieri.

"A primeira coisa é que o Papa está bem, creio que essa é a notícia por que todos esperávamos. Está bem, desperto, consciente e já disse uma piada, há dez minutos", disse o médico, que já o tinha operado há dois anos a um problema no cólon, numa conferência de imprensa inédita no pontificado de Francisco.

"A cirurgia de há dois anos foi por causa de uma patologia benigna -- uma estenose diverticular é benigna -, a patologia a que ele foi operado hoje é benigna e não deixará vestígios", explicou Sergio Alfieri.

Ao acordar e ver o cirurgião que liderou a equipa no bloco operatório, Francisco perguntou-lhe: "Então, quando é que fazemos a terceira?", contou Alfieri.

Pouco antes, o Vaticano tinha anunciado a conclusão, ao fim de três horas e sem complicações, da cirurgia - uma laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal, com anestesia geral, realizada por via laparoscópica para reparar uma hérnia ulcerada que se formou sobre uma antiga cicatriz abdominal e que ameaçava causar obstrução intestinal.

"A intervenção terminou: decorreu sem complicações e durou três horas", indicou o serviço de imprensa do Vaticano num breve comunicado, depois de ter sido divulgado que Jorge Bergoglio, de 86 anos, tinha sido transferido para o seu apartamento no 10.º piso do hospital romano.

Entretanto, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, indicou que o Papa já agradeceu a todos quantos lhe desejaram uma rápida recuperação após a cirurgia.

"O Papa Francisco está alerta e consciente e agradece as muitas mensagens de proximidade e oração que lhe foram dirigidas desde o início", disse Bruni, diretor do gabinete de imprensa do Vaticano.

Quanto à duração do internamento, o médico indicou: "A estada no hospital será de entre cinco e sete dias; ele tem 86 anos e já foi submetido a quatro operações. Deem-nos alguns dias".

"Ele será acompanhado pelo seu assistente durante estes dias, não é uma situação de emergência", acrescentou Alfieri.

Antevendo que o Papa ficaria alguns dias internado após a cirurgia, a Prefeitura da Casa Pontifícia anunciou, antes da cirurgia, o cancelamento das suas "audiências especiais e gerais até 18 de junho, por razões de saúde".

O Papa Francisco estará em Portugal entre 02 e 06 de agosto para presidir à Jornada Mundial da Juventude.