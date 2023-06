Projecto de digitalização do Ensino do Português no Estrangeiro arranca nos EUA

O projecto de digitalização do Ensino do Português no Estrangeiro (EPE) arranca este mês nos Estados Unidos da América (EUA) com a entrega de equipamentos informáticos a professores e alunos de escolas comunitárias portuguesas.

Os equipamentos informáticos começarão a ser distribuídos no sábado e darão acesso a conteúdos digitais de apoio ao ensino e aprendizagem do português.

A implementação do projeto "Digitalização EPE" será levada a cabo pelo Instituto Camões e pela Coordenação do Ensino Português nos Estados Unidos da América (CEPE-EUA) , através da distribuição do material a alunos dos cursos extracurriculares de língua portuguesa, cujos encarregados de educação manifestaram interesse em receber o equipamento - a título de empréstimo.

A primeira entrega será efetuada nas instalações do Consulado de Portugal em New Bedford, no estado norte-americano de Massachusetts, à qual se seguirão distribuições em outras áreas consulares do país, nomeadamente em Newark, Washington DC, São Francisco, Boston, Providence, Nova Iorque e Connecticut, ainda durante este ano.

Em comunicado, o coordenador do Ensino Português nos EUA, João Caixinha, explicou que o projeto "Digitalização EPE" é financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência de Portugal e pretende qualificar o ensino de português no estrangeiro em várias vertentes.

"Este projeto representa uma forte aposta na transição digital do Ensino Português no Estrangeiro, promovendo o desenvolvimento de um ecossistema educativo digital de conteúdos, ferramentas, serviços, plataformas digitais e equipamentos, que permitirá acelerar os processos pedagógicos, didáticos, capacitando docentes e discentes para novas formas de ensino colaborativo e digital, em modelos presenciais, 'online' ou híbridos", aponta o comunicado.

O projeto prevê atingir cerca de 22.500 alunos dos cursos extracurriculares promovidos pelo Instituto Camões na Alemanha, Andorra, Espanha, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, França, Reino Unido, Suíça, África do Sul, Austrália, Canadá, EUA e Venezuela.