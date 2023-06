A directora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, Ana Clara Silva, foi uma das oradoras do VII Encontro de Idosos – ‘Os novos Velhos’, organizado pela ‘Garouta do Calhau’ – Associação para o Desenvolvimento Comunitário do Funchal.

Sob o tema ‘Desafios da Década 2021-2030 - mais velhos, mais activos, mais saudáveis’, a governante explicou que a “rede colaborativa” é fundamental para lidar com o novo cenário demográfico. “Ninguém pode negar que é altamente desafiante. Neste momento, cerca de 20% da população residente tem 65 e + e, portanto, o envelhecimento activo digamos que é um dos ideais”.

Queremos, nesta óptica, ter um envelhecimento activo, um envelhecimento produtivo, um envelhecimento saudável e um envelhecimento bem-sucedido. “Os quatro pilares fundamentais daquilo que hoje se diz que é uma dimensão da longevidade”, disse, explicando que a “vida longa” que ‘conquistámos’ nas últimas décadas precisa de ser aproveitada.

Ana Clara Silva quis salientar o papel vanguardista da Direcção Regional para Políticas Públicas Integradas e Longevidade. “A Região Autónoma da Madeira antecipou-se. Preparamos uma área dedicada à longevidade contemporânea daquilo que é a agenda internacional”.

Lembrar que, nos últimos tempos, a Organização Mundial de Saúde e o próprio Observatório Europeu dos Sistemas de Saúde tem alertado as instituições para a chamada ‘Permacrisis’, uma crise permanente, na qual se inclui o cenário demográfico, e os custos e as respostas que isso exige.