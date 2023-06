Presidente da Assembleia da República visita Países Baixos quinta e sexta-feira

O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, desloca-se aos Países Baixos na quinta e sexta-feira, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

De acordo com uma nota do seu gabinete, o programa inclui contactos com a comunidade portuguesa residente nas cidades de Haia e Amesterdão e, na manhã de quinta-feira, o presidente do parlamento português intervirá numa conferência na Universidade de Utreque, dedicada ao tema "Public Governance and Institutions for Open Societies".

"A visita constituirá também uma oportunidade para a realização de encontros políticos bilaterais, no Parlamento, nomeadamente com a vice-presidente da Segunda Câmara e com o presidente da Primeira Câmara", acrescenta ainda a nota.

Na quinta-feira, além da conferência na Universidade de Utreque e destas reuniões políticas, Santos Silva vai ter, à tarde, um encontro com estudantes da comunidade portuguesa residente nos Países Baixos na Embaixada de Portugal em Haia, terminando o dia com uma receção à comunidade portuguesa, na mesma cidade, por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Na sexta-feira, o presidente do parlamento visita o Museu Judaico, em Amesterdão e, em seguida, a Sinagoga Portuguesa de Amesterdão com participação de membros da comunidade judaico-portuguesa.

O programa de Augusto Santos Silva nos Países Baixos termina na sexta-feira à tarde com um encontro com a comunidade portuguesa na Associação de Portugueses de Amesterdão e, no sábado, junta-se ao último dia das comemorações oficiais do 10 de Junho, no Peso da Régua, distrito de Vila Real.

No ano passado, o presidente da Assembleia da República, que é também deputado do PS eleito pelo círculo Fora da Europa, assinalou o Dia de Portugal com uma deslocação ao Canadá.

Ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, desta vez as comemorações oficiais do 10 de Junho começaram no estrangeiro, na África do Sul, cinco dias antes da data oficial, e terminarão em Portugal.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está na África do Sul desde segunda-feira, dia em que deu início às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na Cidade do Cabo, e o primeiro-ministro, António Costa, chegou na terça-feira à noite a Joanesburgo, vindo de Angola.

O atual modelo de duplas celebrações do 10 de Junho, em Portugal e no estrangeiro, foi lançado por Marcelo Rebelo de Sousa no ano da sua posse, 2016, em articulação com o primeiro-ministro, António Costa. A primeira edição foi entre Lisboa e Paris.