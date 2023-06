Madeira Games reúne mais de 130 atletas de vários países

A edição de 2023 do Madeira Games, esgotou as vagas disponíveis para inscrições em menos de um mês. A prova da Madeira é já referência internacional, reunindo mais de 130 atletas oriundos de Portugal, Inglaterra, Irlanda, Escócia, Bélgica, Holanda e Brasil. A prova vai decorrerr nos dias 8, 9 e 10 de Junho, no Cais 8 do Porto do Funchal.

A prova contará com os atletas Gustavo Almeida, Renato Sousa, Marina Coutinho, Nino Dokker e Kevin Saas.

Sendo uma prova de Crossfit, que já faz parte do calendário nacional de competições do género, é fruto de uma parceria entre o Clube Naval do Funchal e a Naval Box Insular CrossFit.

Como é já uma marca da prova no primeiro dia haverá um WOD “fora da caixa” para levar os atletas a ultrapassarem a sua zona de conforto.

São 3 dias de árduos desafios, que combinaram força, mobilidade, velocidade e muita resistência, em que os atletas terão de superar as tarefas propostas no menor tempo, ou acumulando, o maior número de repetições, recebendo uma pontuação no final de cada tarefa/W.O.D.