Jackpot de 30 milhões no próximo sorteio do Euromilhões

O próximo sorteio do Euromilhões, marcado para sexta-feira, terá um Jackpot de 30 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave premiada do concuros 045/2023 desta terça-feira.

O segundo prémio veio para Portugal e para dois apostadores, que irão receber, cada um, um prémio monetário no valor de 248.559,59 euros.

Com o terceiro prémio foram 10 os premiados, sendo um de Portugal, que levarão para casa 11.618,49 euros, cada um.

A chave do concurso desta terça-feira contou com os números 13 - 21 - 32 - 39 - 50 e as estrelas 2 e 10.