Universidade dos Açores com conferência internacional sobre discurso de ódio

A Universidade dos Açores (UAc), em Ponta Delgada, vai acolher quinta e sexta-feira uma conferência internacional sobre o discurso de ódio, refletindo sobre as ameaças do ódio para a democracia e direitos humanos, foi hoje anunciado.

Num documento enviado à agência Lusa pela organização, lê-se que a conferência "Discurso de ódio: como contra-atacar?" ('Hate speech: how to counteract?') vai juntar vários cientistas sociais "de diferentes áreas disciplinares" e de "ambos os lados do atlântico".

Segundo os promotores, a pandemia da covid-19 fustigou a "instauração do medo como experiência individual e coletiva", uma situação que foi agravada pelo aumento das desigualdades sociais.

"Essa atmosfera, argumenta-se, tem sido particularmente favorável ao florescimento do discurso de ódio que, alimentado por clivagens sociais e políticas, torna-se um instrumento para lideranças populistas e ameaça o futuro das nossas democracias", lê-se ainda no texto introdutório da conferência.

O evento, organizado pelo CICS.NOVA.UAc (Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais), vai refletir sobre o "mal-estar nas sociedades contemporâneas", a liberdade de expressão, o discurso de ódio 'online' e "novas práticas na defesa dos direitos humanos".

Entre os oradores estão Susan Benesch, da Universidade de Harvard, Stavros Assimakopoulos, da Universidade de Malta, e Inês Pereira, da Universidade Nova de Lisboa.

Vão ainda marcar presença Dinah PoKempner, especialista em direitos humanos com trabalhos junto da ONU e do Governo norte-americano, Cristiano Gianolla, da Universidade de Coimbra, Pilar Damião de Medeiros, professora da Universidade dos Açores, ou Eva Nave, da Universidade de Leiden (Holanda).

A conferência vai decorrer no anfiteatro VIII do polo de Ponta Delgada da academia açoriana.