Paulo Cafôfo encontra-se hoje com empresários portugueses em Paris

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, encontra-se hoje com empresários portugueses no consulado-geral de Portugal em Paris, onde também vai entregar 'tablets' a alunos do Ensino de Português no Estrangeiro (EPE).

O governante português iniciou na sexta-feira uma deslocação junto das comunidades portuguesas e lusodescendentes em Bordéus e Paris, que termina no domingo.

Segundo uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no consulado-geral em Paris serão entregues 'tablets' do programa de digitalização do EPE, com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), "destinados a alunos, professores e leitores".

Na agenda consta também a divulgação do Bupi -- Balcão Único do Prédio, bem como uma campanha de divulgação junto da diáspora dos registos civil, predial e comercial, com a presença do secretário de Estado da Justiça, Pedro Ferrão Tavares.

Os dois governantes participam numa reunião com a Câmara do Comércio e Indústria Franco-Portuguesa e empresários portugueses, no consulado, e no domingo na 47.ª Festa Franco-Portuguesa de Pontault-Combault, também em Paris.

Hoje, também é notícia:

POLÍTICA

O líder do PS/Madeira, Sérgio Gonçalves, apresenta hoje a candidatura como cabeça de lista socialista às eleições regionais para "romper com o regime instalado e mudar o rumo" do arquipélago.

Sérgio Gonçalves foi eleito presidente do PS/Madeira, em fevereiro do ano passado, com 98,6% dos votos, sucedendo a Paulo Cafôfo, que se demitiu depois dos maus resultados do partido nas eleições autárquicas de 2021.

Nas próximas eleições regionais, que se realizam em setembro ou outubro, PSD e CDS-PP, que atualmente têm um acordo de governação na região, concorrem em coligação. A Iniciativa Liberal já indicou que concorre sozinha e o BE anunciou Roberto Almada como cabeça de lista.

Nas eleições regionais de 2019, o PSD elegeu 21 deputados, o PS conquistou 19 mandatos, o CDS-PP três, o Juntos Pelo Povo (JPP) elegeu também três deputados e a CDU um deputado.

A apresentação pública da candidatura de Sérgio Gonçalves decorrerá a partir das 11:00, na praça da Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal.

***

A XIII Convenção Nacional do BE, que vai eleger a nova liderança, começa em Lisboa com o discurso de despedida de Catarina Martins e a apresentação e discussão das moções em destaque.

Os 654 delegados poderão escolher entre duas moções: a A, encabeçada pela deputada Mariana Mortágua e com muitos nomes da atual direção, e a E, que junta críticos e cujo porta-voz à convenção é o ex-deputado Pedro Soares.

Após uma incursão inédita no distrito do Porto em 2021, a XIII Convenção Nacional regressa sábado e domingo ao pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, uma reunião magna sob o mote "Levar o país a sério" e na qual começará um novo ciclo de liderança perante os desafios de uma maioria absoluta do PS e um bancada parlamentar reduzida após o desaire eleitoral das últimas legislativas.

SOCIEDADE

Centenas de mergulhadores participam hoje numa ação de limpeza subaquática na costa de Sesimbra, numa iniciativa idêntica à ocorrida em setembro do ano passado, quando foram retiradas 3,5 toneladas de lixo, de garrafas e latas a armadilhas de pesca e pneus.

No ano passado foi batido o recorde do Guinness, reunindo-se quase 600 mergulhadores em 12 horas, com os organizadores a pretenderem bater este ano um novo recorde.

A iniciativa é da responsabilidade da organização não-governamental "Oceanum Liberandum", de proteção da vida marinha e dos oceanos, que como no ano passado pretende mobilizar a partir das 08:00 centenas de mergulhadores certificados de todo o mundo, além de voluntários que ajudem na separação e contabilização do lixo recolhido.

***

Mais de 23 mil escuteiros de todo o país vão comemorar hoje, em Braga, o centenário do Corpo Nacional de Escutas (CNE), considerado a maior associação de jovens em Portugal, contando com cerca de 67 mil membros.

Fundado em Braga em 27 de maio de 1923, por iniciativa do arcebispo Manuel Vieira de Matos e Avelino Gonçalves, que em Roma mantiveram os primeiros contactos com o movimento ao assistirem, em 1922, a um desfile de 20.000 escutas durante o Congresso Eucarístico Internacional, o CNE tem contribuído, segundo os seus responsáveis, "para o desenvolvimento integral de milhares de jovens".

As comemorações vão desenrolar-se ao longo de todo o dia, estando previstas muitas centenas de atividades, como jogos, oficinas ou concertos, assegura a organização. A inauguração de um monumento alusivo ao centenário, da autoria do escultor Paulo Neves, e o lançamento pelos CTT de um selo comemorativo do centenário estão também previstos no programa, que terminará com o "Fogo de Conselho", após a missa presidida pelo arcebispo José Cordeiro.

O movimento escutista católico em Portugal está presente em todo o país, contando com 67.000 escuteiros em mais de 1.000 agrupamentos locais no território continental, regiões autónomas dos Açores e Madeira, além de Genebra, Zurique e Macau.

DESPORTO

O Benfica pode sagrar-se campeão português de futebol pela 38.ª vez, na despedida da I Liga de 2022/23, ao receber o lanterna-vermelha Santa Clara, com o FC Porto na expectativa de um 'milagre' para revalidar o título.

A equipa lisboeta dispõe de dois pontos de vantagem sobre o rival portuense à entrada para a 34.ª e última jornada, e só a derrota em pleno Estádio da Luz, frente a uma equipa já despromovida ao segundo escalão, a colocaria na dependência do resultado dos 'dragões' na receção ao Vitória de Guimarães, quinto posicionado.

O triunfo sobre os açorianos permitirá ao Benfica conquistar um título que lhe escapou nas três temporadas anteriores, mas mesmo o empate pode ser suficiente, uma vez que o FC Porto necessitaria, à mesma hora (18:00), de vencer os minhotos e ultrapassar uma diferença de 11 golos favorável às 'águias', no desempate entre golos marcados e sofridos.

Além da decisão do título e excetuando a 'cosmética' classificativa, a derradeira ronda apenas lançará luz sobre os titulares da quinta e sexta posições, que dão acesso à terceira e segunda pré-eliminatórias da próxima edição da Liga Conferência Europa e são ocupadas, respetivamente, por Vitória de Guimarães e Arouca.

Os vimaranenses têm dois pontos de vantagem sobre os perseguidores, mas enfrentam uma tarefa mais difícil, no estádio de um FC Porto que sonha vagamente com a revalidação do título de campeão, enquanto o Arouca visita, também às 18:00, o Portimonense, 13.º classificado e já com a manutenção assegurada.

O 'pano' sobre a I Liga 2022/23 cairá já depois das 22:00, quando terminar o jogo entre Sporting de Braga (inalcançável no terceiro lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões), e Paços de Ferreira, penúltimo colocado e virtualmente despromovido, enquanto o Marítimo, antepenúltimo, também já sabe que disputará o play-off de manutenção, independentemente do resultado no terreno do Estoril Praia.