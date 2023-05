Presidente do parlamento português está hoje e quarta-feira em Kiev

O presidente da Assembleia da República faz hoje e quarta-feira uma visita oficial à Ucrânia, acompanhado por deputados das bancadas do PS, PSD, IL e BE, mas não do Chega ou do PCP.

"O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, acompanhado por uma delegação parlamentar, realiza hoje e amanhã uma visita oficial à Ucrânia, a convite do seu homólogo Ruslan Stefanchuk, que preside ao Conselho Supremo da Ucrânia, Verkhovna Rada, o órgão de poder legislativo do país", informou hoje o seu gabinete.

O programa da visita, em Kiev, "inclui a realização de encontros institucionais ao mais alto nível, nomeadamente com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o presidente do parlamento, Ruslan Stefanchuk, e com o primeiro-ministro, Denys Shmygal".

"Está também previsto um encontro com os estudantes de português no Departamento de Filologia da Universidade de Kiev", acrescenta a nota.

O gabinete do presidente da Assembleia da Republica informa ainda que Santos Silva estará acompanhado nesta vista por uma delegação parlamentar composta pelos deputados Eurico Brilhante Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Jorge Paulo de Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, João Cotrim de Figueiredo, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, e Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.

Na semana passada, o presidente da Assembleia da República anunciou que excluiu o Chega, o terceiro maior partido, das delegações das visitas a parlamentos estrangeiros, após o incidente na sessão de boas-vindas a Lula da Silva, no dia 25 de Abril.