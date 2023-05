Kiev afirma que abateu três mísseis e 25 drones russos

A defesa antiaérea ucraniana abateu na noite de sábado três mísseis de cruzeiro e 25 drones durante os ataques da Rússia desde várias direções, informou hoje o comando da Força Aérea da Ucrânia.

Num comunicado no Telegram, o comando precisa que a Rússia atacou com drones Shahed-136/131, mísseis Kalibr a partir de navios no Mar Negro e com mísseis de cruzeiro Kh-101/Kh-555/Kh-55 a partir da aviação estratégica Tu-95MS.

Especificamente, a defesa antiaérea alegou ter destruído além de três mísseis de cruzeiro, 18 drones Shahed-136/131; um veículo aéreo não tripulado do tipo Lancet; dois drones táctico-operacionais Orlan-10; e quatro outros a especificar.

Além disso, "durante o dia 13 de maio e no início do dia 14 de maio, a aviação tática da força aérea efetuou até 50 voos para enfrentar o inimigo e dar cobertura aérea aos caças", acrescenta a declaração citada pelo Ukrainska Pravda.

Yuriy Ihnat, porta-voz da força aérea ucraniana, disse à agência noticiosa Unian na televisão que "o inimigo está a atacar com vários tipos de mísseis e veículos aéreos não tripulados" de todas as direções, tornando o mapa dos alertas aéreos noturnos "atípico".

De acordo com Ihnat, os mísseis entram no território ucraniano a partir de diferentes pontos e os drones Shahed podem ser lançados a partir de lançadores móveis em qualquer direção.

Entretanto, a administração militar da capital ucraniana informou que as forças russas realizaram na noite de sábado o sétimo ataque aéreo de maio contra Kiev, no qual lançaram drones espiões para o espaço aéreo em redor da cidade, que foram destruídos.

"Todos os drones não tripulados que se dirigiam para Kiev foram destruídos a longa distância", disse a administração militar num comunicado no Telegram, citado pela agência de notícias Unian, acrescentando que provavelmente foram lançados para identificar posições de defesa aérea ucranianas.

Na região de Kherson, no sul da Ucrânia, cinco pessoas morreram quando um engenho explosivo deixado pelas forças russas detonou, disse hoje o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak.

"Na região de Kherson, os explosivos abandonados pelo exército russo mataram cinco civis. A tragédia ocorreu numa empresa agrícola na aldeia de Myroliubivka, na comunidade de Novovorontsov", escreveu numa mensagem no Telegram, citada pelo "Ukrainska Pravda".

"Um projétil não deflagrado explodiu", disse Yermak, acrescentando que "a vítima mais nova tinha 27 anos e a mais velha 68".