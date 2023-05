Alcançado acordo de cessar-fogo entre Israel e Faixa de Gaza mediado pelo Egipto

Israel e as fações armadas palestinianas da Faixa de Gaza aceitaram hoje um acordo de cessar-fogo mediado pelo Egito, cuja hora de início diverge consoante as fontes.

Segundo fontes palestinianas e egípcias próximas das negociações, citadas pela agência de notícias francesa AFP e pela norte-americana Associated Press (AP), o cessar-fogo terá início às 19:00 TMG (20:00 de Lisboa), e de acordo com a televisão estatal egípcia, Al Qahera News, citada pela agência espanhola Efe, começará às 22:00 locais do Cairo, ou 20:00 TMG (21:00 de Lisboa).

"As partes israelita e palestiniana aceitaram, com a mediação do Egito, um cessar-fogo a partir das 22:00 (hora local do Cairo, 20:00 TMG), noticiou a estação televisiva em exclusivo.

Questionado pela AFP, um responsável governamental israelita escusou-se a emitir qualquer comentário.

Os confrontos entre forças israelitas e fações armadas palestinianas fizeram 35 mortos na Faixa de Gaza desde terça-feira.