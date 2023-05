Paulo Cafôfo no Canadá para 'virar página' no funcionamento do consulado em Toronto

O secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafôfo, disse hoje à agência Lusa que está no Canadá para "virar uma página no funcionamento do consulado em Toronto".

"A minha presença aqui é de um compromisso de melhoria dos serviços. Estou aqui para verificar no terreno a perspetiva, para virarmos uma página no funcionamento do consulado, o qual reconhecemos que não é o melhor", afirmou esta manhã Paulo Cafôfo, durante uma iniciativa em Toronto.

O governante português está realizar uma visita oficial ao Canadá, que começou dia 08 e termina na segunda-feira.

"Está uma transformação em curso, não só porque teremos mais três funcionários - o processo de procedimento concursal está em fase avançada - e também teremos o concurso de chanceler que estará concluído no mês de maio, para que possa estar em funções em junho. Teremos um reforço na verdade de quatro funcionários no consulado. De uma forma interina, foi colocada uma pessoa para reorganização do posto", explicou.

O consulado de Toronto, que serve cerca de 350 mil portugueses, tem atualmente nove funcionários, dois em período probatório, encontrando-se sem chanceler desde o verão de 2022.

Além disso, o consulado funciona apenas por marcações 'online', não estando aberto a quem não tem agendamento.

"No âmbito da mobilidade dos diplomatas [cônsul-geral], o consulado de Toronto é uma prioridade. A pessoa a ser colocada, será alguém com uma base de trabalho que possa, não só nos serviços consulares, mas também na ligação com a comunidade, provocar uma coesão e união entre os compatriotas", acrescentou.

A agência Lusa teve, entretanto, acesso a um 'manifesto' que vai ser entregue ao secretário de Estado das Comunidades, assinado pelos nove funcionários consulares de Toronto, alertando para o alto custo de vida e para o facto de "passados mais de 10 anos" não existir uma revisão salarial.

No manifesto, os funcionários salientam o "descontentamento e profunda insatisfação pelos salários miseráveis provocados pela atual situação que em se encontram".

"A título de exemplo, em 2023 o valor de arrendamento para um apartamento com um quarto situa-se entre os 1.800 aos 2.000 dólares canadianos [1.221 a 1.356 euros]. Um funcionário no início de carreira, neste posto, começa por auferir, com a variação cambial bastante oscilante, cerca de 2.300 dólares canadianos [1.560 euros]", lê-se no documento.

O secretário de Estado das Comunidades chegou a Toronto na sexta-feira à noite, após passagens por Montreal, Otava e Vancouver.

O foco principal da visita são as "celebrações dos 70 anos da chegada dos Pioneiros ao Canadá", mas também a promoção da "língua portuguesa através do processo de digitalização do ensino do português no estrangeiro".

Ainda hoje, Paulo Cafôfo, acompanhado pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, vai participar numa cerimónia do Passeio da Fama para Luso-Canadianos.

Na cerimónia vão ser homenageados quatro luso-canadianos: o líder do sindicato da construção LiUNA local 183, Jack Oliveira, a empresária e alpinista Ema Dantas e o professor catedrático da Universidade da Colúmbia Britânica José Carlos Teixeira.

A título póstumo, o antigo presidente do Centro Cultural Português de Mississauga Tony Sousa também será distinguido com uma estrela no passeio da fama.

Além disso, será inaugurado um monumento intitulado "Anjo da Guarda" do escultor Pedro Neves.