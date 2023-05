Ponta Delgada abre concurso para 15 novos agentes da Polícia Municipal

A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai contratar 15 novos agentes para a Polícia Municipal, visando "reforçar" a segurança na maior cidade dos Açores e responder "às necessidades identificadas pelos munícipes", foi hoje anunciado.

Aquela autarquia da ilha de São Miguel informa, em nota de imprensa, que abriu na sexta-feira um concurso externo para a contratação de 15 novos agentes para a Polícia Municipal de Ponta Delgada, com vista a "continuar a reforçar o sentimento de segurança no concelho".

O presidente da autarquia, Pedro Nascimento Cabral, justifica que o reforço do efetivo da Polícia Municipal "é um investimento numa maior capacidade de patrulhamento e fiscalização da cidade", e como tal, "na tranquilidade" e segurança da comunidade.

"Aumentamos, assim, em quase 60% o número de agentes deste departamento, convictos de que fazemos a nossa parte no que respeita à promoção da segurança na maior cidade dos Açores e em resposta às necessidades identificadas pelos nossos munícipes", afirma Pedro Nascimento Cabral (PSD), citado numa nota de imprensa.

O presidente do município destaca a ação concertada entre a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Municipal de Ponta Delgada.

"Sem se substituir àquelas que são as incumbências das forças de segurança pública, a Polícia Municipal desempenha um papel muito significativo em Ponta Delgada", acrescentou ainda Pedro Nascimento Cabral, destacando "a política de proximidade" que tem vindo a ser desenvolvida pela polícia administrativa.

A 13 de fevereiro, após a sessão de apresentação do novo diretor do departamento da Polícia Municipal de Ponta Delgada, Edgar Ferreira, e do chefe, Fábio Sousa, o autarca sublinhou, em declarações aos jornalistas, que aquela polícia tem atualmente "25 agentes no ativo".

"Queremos aumentar esse número para, precisamente, irmos ao encontro daquelas que são as atuais necessidades. Ponta Delgada é uma cidade que tem crescido nos últimos anos, com mais pessoas a residirem nela e a visitá-la", havendo que "corresponder a esses novos desafios que o crescimento do concelho impõe", sublinhou, na ocasião.

O período de candidaturas para os 15 novos agentes da Polícia Municipal de Ponta Delgada decorre até 19 de maio.