Dois polícias morrem em tiroteio nos EUA

Dois polícias do estado norte-americano do Wisconsin foram mortos no sábado num tiroteio durante uma operação de trânsito, disseram as autoridades da justiça local.

O departamento de justiça do Wisconsin informou, através de um comunicado na noite de sábado, que estava a investigar o tiroteio que ocorreu na cidade de Cameron, no condado de Barron, localizado no estado de Wisconsin.

Um agente do departamento de polícia da cidade de Chetek parou um automóvel por volta das 15:38 de sábado, no horário local (21:38 de sábado em Lisboa), e em algum momento houve troca de tiros com o motorista do veículo, disse o departamento de justiça do estado.

O agente de Chetek e outro agente de Cameron foram declarados mortos no local.

O suspeito do tiroteio foi levado para um hospital e morreu mais tarde, disse o departamento de justiça.

Os nomes dos polícias e do suspeito não foram divulgados.

"Estou profundamente triste pela trágica perda hoje de dois oficiais. Estou a pensar nas suas famílias e nos departamentos de polícia de Chetek e Cameron neste momento incrivelmente difícil", disse o procurador-geral de Wisconsin, Josh Kaul, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

A divisão de investigação criminal do departamento de justiça de Wisconsin está a conduzir a investigação e enviará um relatório ao procurador distrital do condado de Barron quando a investigação for concluída, referiu o comunicado.