Rússia levanta embargo parcial à carne de bovino brasileira após caso de BSE

A Rússia levantou o embargo parcial à carne de bovino brasileira, cujas importações tinham sido condicionadas desde 01 de março devido a um caso de "doença das vacas loucas", posteriormente confirmado como "atípico", anunciou hoje o Governo do Brasil.

O anúncio "vem juntar-se à recente reabertura do mercado filipino", a 28 de março, e "outros países", como a China, o principal destino, "representando a normalização do comércio do produto com a Rússia", disse a Presidência brasileira.

As importações de carne de bovino brasileira tinham sido suspensas em vários países desde que um caso "isolado" e "atípico" de Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE) foi confirmado "numa pequena propriedade" no município de Marabá, no estado amazónico do Pará (norte).

Antes disso, quando o caso ainda estava sob investigação, o Brasil suspendeu automaticamente as exportações de carne bovina para a China no final de fevereiro, devido a um protocolo sanitário bilateral, e depois outros países, como a Rússia, fizeram-no por conta própria.

A Presidência brasileira explicou que "a Rússia tinha suspendido a importação de carne de bovino de animais com mais de 30 meses de idade provenientes do Pará, em 01 de março".

De acordo com dados da indústria, as exportações brasileiras de carne bovina no ano passado atingiram 2,3 milhões de toneladas, com um valor de 13 mil milhões de dólares (cerca de 11,9 mil milhões de euros), dos quais quase 55% se destinavam ao mercado chinês.

Em 2022, as exportações de carne de bovino para a Rússia totalizaram cerca de 165 milhões de dólares (cerca de 151 milhões de euros), equivalente a 24.000 toneladas, enquanto as Filipinas são o sexto maior comprador do produto, com 61.000 toneladas por ano no valor de 275 milhões de dólares (cerca de 252 milhões de euros).