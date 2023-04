Congresso da UEFA em Lisboa vai reeleger Ceferin para novo mandato na presidência

A reeleição de Aleksander Ceferin para um novo mandato e a escolha de Fernando Gomes para o Conselho da FIFA são alguns dos pontos do 47.º Congresso da UEFA, que decorre na quarta-feira, em Lisboa.

Da agenda de trabalhos do evento, a realizar entre as 09:00 e as 13:00 no Centro de Congressos de Lisboa, consta, além das eleições, a apresentação de relatórios anuais, incluindo o relatório e contas e o orçamento do organismo para 2023/24.

O esloveno Aleksander Ceferin, que ocupa o cargo desde 2016, será reeleito na presidência, uma vez que concorre sozinho a novo mandato de quatro anos, e também Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), será eleito para o Conselho da FIFA.

Gomes, de 71 anos, que deixará o cargo de vice-presidente da UEFA, por atingir o limite de idade, é candidato único ao lugar no órgão executivo do organismo que rege o futebol mundial, depois da demissão de Noël Le Graët da presidência da Federação Francesa de Futebol.

O líder da FPF vai ser eleito para um mandato de quatro anos, depois de ter cumprido dois mandatos de dois anos cada, o último até 2019, sem que se tivesse recandidatado em 2021, apesar de se ter mantido como membro executivo da UEFA.

A candidatura de Gomes a este órgão executivo da FIFA coincide com a 'corrida' de Portugal, juntamente com Espanha e Marrocos, à organização do Mundial2030 de futebol.

O Comité Executivo da UEFA reunir-se-á no dia anterior, 04 de abril, num encontro vedado à imprensa.

No mesmo evento, vai também ser escolhido um vice-presidente da FIFA, cargo para o qual concorrem o húngaro Sándor Csányi, atual titular do cargo, frente ao finlandês Ari Lahti, enquanto Debbie Hewitt e David Martin são os candidatos a 'vices' da FIFA das federações britânicas.