O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai reunir-se com 18 líderes do Pacífico Sul durante a sua visita em maio à Papua-Nova Guiné, revelou hoje o Ministro dos Negócios Estrangeiros.

Biden planeia reunir-se com membros do Fórum das Ilhas do Pacífico e participar em reuniões bilaterais, avançou o chefe da diplomacia da Papua-Nova Guiné, Justin Tkatchenko, citado pela agência de notícias Agence France-Presse, acrescentando que os primeiros-ministros da Austrália e da Nova Zelândia estarão entre os convidados.

Nos últimos tempos, Washington e Pequim têm disputado a influência de uma zona do planeta que já foi marginal do ponto de vista diplomático, mas que é cada vez mais crucial em termos comerciais, políticos e militares.

A agenda do Presidente norte-americano prevê que Biden aterre na Papua-Nova Guiné a 22 de maio, sendo o primeiro presidente dos EUA em exercício a visitar o país no ultimo século.

Nesta viagem, o líder dos EUA deverá também participar numa cimeira do G7 em Hiroxima, no Japão, e numa cimeira em Sydney, na Austrália, com a aliança informal conhecida como Quad, que reúne EUA, Japão, Austrália e Índia.