Tribunal holandês proíbe homem de doar esperma depois de conceber 550 crianças

Um tribunal holandês proibiu hoje um homem de doar esperma depois de ter sido pai de pelo menos 550 crianças na Holanda e outros países.

O juiz do tribunal distrital de Haia ordenou a suspensão na sequência de uma ordem judicial apresentada pela mãe de uma criança concebida com o esperma do dador e por uma fundação que representa outros pais.

A mãe, identificada pela fundação apenas como "Eva", saudou a decisão do tribunal.

"Espero que esta decisão leve à proibição de doações em massa e se espalhe como uma mancha de óleo para outros países", afirmou.

O tribunal destacou que, de acordo com as diretrizes holandesas, os doadores de esperma podem produzir, no máximo, 25 filhos com 12 mães e que o dador mentiu sobre o seu histórico de doação.