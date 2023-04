Trump promete "esmagar" Biden nas eleições de 2024

O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse quinta-feira querer "reconquistar a Casa Branca" e, perante os seus eleitores em New Hampshire, prometeu "esmagar" o seu sucessor no cargo, Joe Biden, nas eleições de 2024.

Biden anunciou oficialmente a sua recandidatura e Trump criticou o Presidente, eleito pelo partido Democrata, por querer ter "mais quatro anos desastrosos" no cargo.

Para Donald Trump, o país está mergulhado na violência e na criminalidade, esmagado pela inflação e os bancos "estão a desmoronar".

Em 2024, os EUA terão de escolher entre "o sucesso e o fracasso", "a segurança ou a anarquia", "a prosperidade ou a catástrofe", disse.

O antigo inquilino da Casa Branca fez as declarações durante o primeiro comício de campanha desde que foi acusado por um tribunal de Nova Iorque.

"Vamos esmagar Joe Biden", garantiu o antigo empresário aos apoiantes, usando os seus famosos bonés vermelhos.

De seguida, começou a imitar Joe Biden, sugerindo que o líder octogenário estava senil, uma afirmação recorrente entre os republicanos.

Donald Trump, de 76 anos, também criticou o governador da Florida, Ron DeSantis, o seu maior rival para a nomeação presidencial republicana, mas que ainda não anunciou a sua candidatura.

"Ele está a cair aos bocados" nas sondagens, ironizou.

Apesar da acusação histórica de que foi alvo, Donald Trump está atualmente a posicionar-se muito acima do grupo de candidatos republicanos.

O ex-Presidente poderá ser escolhido pelos republicanos para enfrentar novamente Joe Biden em novembro de 2024.

New Hampshire, onde se encontra, está entre os primeiros estados a realizar as suas primárias republicanas no início de 2024.

Uma vitória neste estado garantiria a Donald Trump um impulso precioso - e necessário - para o futuro.

Marcado por investigações sobre assuntos financeiros, sobre a pressão eleitoral feita na Geórgia em 2020 e sobre a gestão dos arquivos da Casa Branca, Donald Trump está a lançar-se na nova campanha eleitoral, denunciando "uma caça às bruxas".