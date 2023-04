Governo mais optimista vê PIB a crescer 1,8% este ano

O Governo reviu hoje em alta a previsão de crescimento da economia portuguesa deste ano para 1,8%, ligeiramente acima dos 1,3% previstos em outubro, anunciou hoje o ministro das Finanças.

Segundo indicou o ministro das Finanças, Fernando Medina, o principal "motor" para esta revisão em alta são as exportações.

"Este crescimento mais elevado resulta da subida muito significativa, aliás da inversão dos papéis na dinâmica das exportações relativamente às importações", disse o ministro das Finanças, que está a apresentar o Programa de Estabilidade (PE)2023-2027 numa conferência de imprensa, no Ministério das Finanças, precisando que se trata, assim, de um "motor" de crescimento "absolutamente benigno".

O cenário macroeconómico do PE para o período 2023-2027, que o Governo remete à Comissão Europeia e à Assembleia da República, aponta para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,8%, o que significa uma melhoria face à previsão de outubro, subjacente ao Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

Falando em "conquista importante", Fernando Medina disse ainda que esta trajetória vai fazer com que de 2019 a 2023 o PIB português supere "a média de crescimento da área do euro" e de alguns dos países com os quais Portugal se compara.

A previsão compara com os 1,8% apontados pelo Banco de Portugal (BdP), fixando-se acima dos 1,2% estimados pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP) e dos 1% da Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional (FMI) e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

De acordo com o PE, as exportações deverão crescer 4,3% em 2023, em vez dos 3,7% antecipados no OE2023.

Já as importações vão crescer 3,7% em vez de 4,0% esperados em outubro, enquanto o consumo privado vai subir 0,6% (previa 0,7% no OE2023) e o investimento 4,3% (3,6% no OE2023).

Para 2024 e 2025, as Finanças esperam uma taxa de crescimento do PIB de 2%, seguida de uma desaceleração para 1,9% e 1,8% em 2026 e 2027, respetivamente.

O executivo prevê ainda que a despesa com investimento público (incluindo o esforço nacional e os fundos europeus) passe de 8,3 mil milhões de euros em 2023 para 10 mil milhões de euros em 2026, caindo para 8,9 mil milhões de euros em 2027.

Além da revisão em alta da previsão de crescimento da economia portuguesa este ano, no PE o Governo inscreve também uma revisão em alta da taxa de inflação, para 5,1% (acima dos 4% previstos em outubro), e revê em baixa o défice orçamental, prevendo que se situe em 0,4% este ano, abaixo dos 0,9% inscritos no Orçamento do Estado.

Já quanto ao rácio da dívida pública, o executivo estima que baixe para 107,5% este ano e fique abaixo dos 100% em 2025.