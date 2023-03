Humberto Vasconcelos desafia 'Casas de Vinho' a pagarem melhor o viticultor

Foi em São Vicente, terra de muita produção de Vinho Madeira, que o secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural desafiou as “Casas de Vinho a pagarem melhor aos produtores”. O repto, sublinhou, serve para outros sectores da actividade primária.

A declaração surge depois de ser questionado com a acentuada diminuição da área agrícola destinada à produção de uva. Humberto Vasconcelos diz que o grande trabalho que deve ser feito prende-se com a valorização dos viticultores é esse papel cabe também aos empresários: “Se houver melhor pagamento das uvas, de certeza que haverá uma apetência maior para produzir”.

“O que se passou nos últimos anos foi que se pagou muito pouco e, neste momento, temos vindo a fazer um esforço para melhorar o preço ao produtor”, afirmou, lembrando os apoios que têm sido canalizador através do POSEI.

O secretário com a tutela do sector primário falava à margem da 1.ª Academia do Clube de Produtores Continente que decorre na Escola Agrícola da Madeira.