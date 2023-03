Depois de ninguém ter acertado na chave do Euromilhões, no sorteio que andou à roda na última terça-feira, a tômbola voltou a girar e ditou os números 5 - 12 - 25 - 36 - 46 e as estrelas 6 e 10.

Já o código do M1lhão é o seguinte: DTM 33669.

Em jogo está um prémio máximo de 66 milhões de euros.