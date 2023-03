A uma pergunta de Ricardo Lume, Sérgio Marques falou na dificuldade de encontrar a solução para o porto, porque o actual operador tem outros negócios relacionados com o porto.

Sérgio Marques diz que, na sequência das declarações ao Diário de Notícias de Lisboa: “Tenho sido cilindrado pela comunicação social regional”. O deputado diz andar na política há 40 anos e que preza a coerência.

Mais à frente, sobre a situação dos investimentos das sociedades de desenvolvimento, Sérgio Marques afirmou: “Se calhar, deveríamos ter feito o hospital em vez de lançarmos um conjunto de obras que não eram as mais necessárias e que acabaram por ter um impacto financeiro na nossa vida.”

Rui Caetano insistiu em querer saber se o actual Governo está na mesma linha de inventar obras para alimentar a maquina das obras.

Ricardo Lume quis saber a opinião de Sérgio Marques sobre um eventual POSEI transportes, nomeadamente, sobre se isso poderia fazer ultrapassar as entropias actuais.

Sérgio Marques não foi muito concreto, respondendo que não se deve desistir de procurar soluções. Ainda assim, admitiu que o POSEI é uma possibilidade.

Melhorar as acessibilidades deve de ser estratégico para a Região.

Sérgio Gonçalves lembrou as acusações feitas pelos inquiridos Avelino Farinha e por Luís Miguel de Sousa, nomeadamente que as declarações de Sérgio Marques estaria na sua “hora de burro”. O PS quer saber se existe outras explicações para afirmações como a referida.

Sérgio Marques começou por dizer eu não há humanos em defeitos. “Reconheço-me cheio de defeitos (…). Mas tenho de conviver com eles e as pessoas com quem lido. Isso faz parte da nossa vivência humana enquanto comunidade (…). Reconheço-me defeituoso e também pecador.”

Sobre a questão dos reembolsos do Parlamento Europeu, “é uma falsidade” que “não é jogo limpo. Isto não é uma selva. A política não pode ser uma selva”.

"Há linhas vermelhas".

Quanto à "hora de burro", foi uma afirmação que despertou boa disposição, foi uma boa metáfora do senhor Avelino. "Não posso estar mais de acordo com ele." todos têm horas menos felizes.