Credit Suisse em dificuldades vai ser comprado pela UBS

A instituição Union de Banques Suisses (UBS) vai comprar o Credit Suisse por mais de 2.000 milhões de dólares (cerca de 1.870 milhões de euros), após intensas negociações, indicaram hoje o Financial Times e a agência Bloomberg.

As negociações que decorreram ao longo do fim de semana envolveram os dois bancos, o governo, o banco central e a entidade reguladora.

Como parte do acordo, as partes concordaram com uma modificação da legislação para evitar que esta decisão de compra seja submetida a voto dos acionistas do UBS, segundo uma fonte do jornal, citada pela agência EFE.