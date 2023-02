Encontro de Von der Leyen com Rei Carlos III incomoda eurocéticos

A visita da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao Rei Carlos III indignou hoje deputados britânicos a favor do Brexit por considerarem que ameaça a neutralidade política do monarca.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e Von der Leyen estão reunidos em Windsor (arredores de Londres) para finalizar um acordo sobre o protocolo da Irlanda do Norte, após o qual deverão fazer conferência de imprensa pelas 15:30, mesma hora de Lisboa.

O Palácio de Buckingham confirmou que Carlos III receberá a presidente da Comissão Europeia no Castelo de Windsor, com quem tomará chá e discutirá vários tópicos.

A coincidência da sua visita com o possível anúncio de um acordo sobre o controverso protocolo irritou alguns deputados conservadores e unionistas da Irlanda do Norte.

O antigo ministro da Economia e atual deputado Jacob Rees-Mogg, disse hoje à estação GB News que "não é constitucionalmente sensato envolver o Rei numa questão de controvérsia política".

Arlene Foster, uma antiga líder do Partido Democrata Unionista (DUP), expressou incredulidade por o Executivo "pedir ao Rei para se envolver na finalização de um acordo controverso como este".

"É insensato e vai cair muito mal na Irlanda do Norte", disse.

O Palácio de Buckingham indicou que "o Rei tem todo o prazer em se encontrar com os líderes mundiais se eles visitarem o Reino Unido e o fizerem por recomendação do Governo".

Bruxelas considerou que o encontro da Presidente da Comissão Europeia com Carlos III é independente das negociações com Sunak e que Ursula von der Leyen iria discutir com o Rei "uma variedade de assuntos" num "contexto internacional", adiantou a porta-voz, Dana Spinant.