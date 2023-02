Zelensky quer sanções contra 'drones' e mísseis e insiste nos caças

O Presidente da Ucrânia exortou hoje a União Europeia (UE) a incluir a "indústria de 'drones' e mísseis" nas sanções contra a Rússia e vai insistir com cada Estado-membro sobre a necessidade de enviar aeronaves de combate.

"É do interesse de todos, não só dos ucranianos, que a Rússia não consiga produzir mais mísseis para atacar as nossas cidades", sustentou Volodymyr Zelensky, durante uma conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em Bruxelas (Bélgica).

Por isso, Zelensky exortou os 27 a incluírem no próximo pacote "sanções contra a indústria de 'drones' e de mísseis", assim como o "apoio tecnológico que está a suportar o terror russo".

Uma decisão de UE nesse sentido vai "reduzir a destruição e remover a fonte dos ataques perigosos" perpetrados por Moscovo, argumentou.