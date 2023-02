Zelensky recebido por Metsola no Parlamento Europeu

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi hoje recebido pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, no edifício da instituição em Bruxelas.

Volodymyr Zelensky entrou no edifício do Parlamento Europeu pelas 10:25 (09:25 em Lisboa), altura em que presumivelmente já deveria estar a discursar no Conselho Europeu, de acordo com a planificação inicial da cimeira extraordinária de hoje.

Depois de entrar no edifício do Parlamento Europeu acompanhado por Roberta Metsola, e de ouvir os hinos da Ucrânia, "A Ucrânia ainda não morreu", e da União Europeia, "Ode à Alegria", dirigiu-se ao plenário para uma declaração prevista para daqui a pouco.

Nas imediações do Parlamento Europeu várias pessoas aguardavam pela chegada do Presidente da Ucrânia, com os smartphones apontados na expectativa de poder registar o momento em que Volodymyr Zelensky chegou.

No interior do edifício o cenário era semelhante, entre as pessoas que se juntaram para assistir ao momento da chegada de Zelensky acompanhado por Metsola e pela guarda de honra, e a expectativa dos eurodeputados no plenário.

Depois de discursar perante o Parlamento Europeu, o Presidente da Ucrânia segue para o Conselho Europeu para outra intervenção, desta vez para os líderes dos 27 Estados-membros.

