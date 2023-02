Azerbaijão anuncia que vai fornecer gás à Roménia e estender fornecimento à UE

O presidente do Azerbaijão, Ilham Alíev, anunciou hoje que o seu país vai fornecer gás à Roménia, através do designado Corredor Sul do Gás, depois de se ter reunido com o seu homólogo romeno, Klaus Iohannis.

"O gás azeri vai chegar à Europa a um novo destinatário e, paralelamente graças às possibilidades da Roménia, vai ser transportado também para outros países da Europa", disse, durante uma conferência de imprensa.

Aliev recordou que há dois anos concluiu-se a construção daquele Corredor Sul, que integra o projeto do gasoduto Trans Adriático, graças ao qual o Azerbaijão "se converteu em sócio energético fiável da União Europeia".

Acrescentou ainda que "isto é também reconhecido pelos líderes da União Europeia e confirmado com a assinatura do memorando de associação estratégica de gás entre a União Europeia e o Azerbaijão no ano passado".