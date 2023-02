Ucrânia avisa que Rússia prepara "exercícios de forças nucleares estratégicas"

Os serviços secretos ucranianos alertaram hoje que a Rússia se prepara para realizar "exercícios em larga escala de forças nucleares estratégicas", como "chantagem", na véspera da visita do Presidente norte-americano à Polónia.

A diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia (GUR) confirmou que Moscovo está a preparar componentes das suas forças nucleares para realizar manobras, incluindo o lançamento de mísseis de cruzeiro e balísticos. Em preparação para esses exercícios, a operação do sistema de controlo de combate centralizado das Forças Armadas russas foi verificada e, como parte deste teste, as forças nucleares foram colocadas nos níveis mais elevados de alarme de combate, afirma o GUR em comunicado.

Segundo os serviços secretos ucranianos, a decisão de levar a cabo estas manobras enquadra-se numa tentativa de "dificultar" a visita à Europa do Presidente Joe Biden, que aterra na segunda-feira em Varsóvia, numa viagem que coincide com o primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia.

A estratégia de Moscovo envolve o uso de "chantagem nuclear direta" para "enfraquecer o apoio internacional à Ucrânia", conclui o GUR, citado pela agência noticiosa Efe. O alerta dos serviços secretos ocorre dias depois de o relatório anual do Ministério da Defesa norueguês ter levantado a possibilidade de que a Rússia tenha transferido parte das suas capacidades nucleares para os navios e submarinos da Frota do Norte.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a II Guerra Mundial, nos anos 40 do século passado.