Zelensky destaca visita surpresa de Biden como "sinal de apoio"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apontou hoje a visita surpresa a Kiev do seu homólogo norte-americano, Joe Biden, como "um sinal de apoio extremamente importante".

"Benvindo a Kiev, Joseph Biden. A sua visita é um sinal de apoio extremamente importante para todos os ucranianos", escreveu Zelensky na sua conta da rede social Twitter.

A quatro dias do aniversário da invasão russa, as sirenes de ataque aéreo soaram hoje na capital da Ucrânia durante a visita de Biden.

Joe Biden saía de uma igreja onde esteve durante alguns minutos com Volodymyr Zelensky quando as sirenes começaram a tocar, sem provocar pânico.

A visita histórica do chefe de Estado ucraniano a Washington, em dezembro do ano passado, foi a sua primeira viagem ao estrangeiro desde o início da guerra no país.

Biden tinha anunciado, no sábado, que ia visitar esta semana a Polónia, flanco leste da NATO, para analisar a evolução da guerra na Ucrânia.