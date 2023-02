Presidente dos EUA visita Kiev de surpresa e reúne-se com Zelensky

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou hoje de manhã a Kiev para uma visita não anunciada, a primeira desde o início da invasão russa, que completa um ano na sexta-feira, informou a imprensa ucraniana.

Biden encontrou-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev, depois de os dois se terem reunido, pela primeira vez, em 21 de dezembro.

A visita histórica do chefe de Estado ucraniano a Washington foi a sua primeira viagem ao estrangeiro desde o início da guerra no país, em fevereiro do ano passado.

Biden tinha anunciado, no sábado, que ia visitar esta semana a Polónia, flanco leste da NATO, para analisar a evolução da guerra na Ucrânia.

Na altura, o porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, John Kirby, apresentou a agenda do chefe de Estado norte-americano para a viagem, referindo que não estava previsto nenhum encontro entre Biden e Zelensky.