Pyongyang ameaça reagir com força ao exercício militar de Washington e Seul

A Coreia do Norte ameaçou hoje reagir com "uma força sem precedentes" aos exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul que considera ser a "preparação para uma guerra".

"Eles [Estados Unidos e Coreia do Sul] vão ser confrontados por contramedidas (...) fortes e sem precedentes", indica em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pyongyang, referindo-se aos exercícios militares conjuntos.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul, nos exercícios militares que devem decorrer em Washington na próxima semana, preveem analisar as respostas e medidas a implementar "em caso de a Coreia do Norte utilizar armas nucleares".

Desde o ano passado que o Governo de Seul duplicou os esforços da Coreia do Sul em matéria de desenvolvimento militar.

Em 2022, Kim Jong un declarou que o estatuto de "potência nuclear" da Coreia do Sul é "irreversível" tendo efetuado ensaios nucleares com regularidade, nomeadamente com mísseis balísticos intercontinentais (ICBM), apesar ???????das sanções contra Pyongyang.

Os exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul provocam reação de Pyongyang por considerar tratar-se de "movimentos" com vista a "uma invasão".

Yang Moo-jin, professor de Estudos Norte Coreanos da Universidade de Seul, disse à France Presse que a postura de Pyongyang reflete a importância dos exercícios militares.

De acordo com o académico, os exercícios vão permitir avaliar, supostamente, em que medida o arsenal nuclear norte-americano será eficaz para dissuadir a Coreia do Norte.