Forças armadas ucranianas têm mais de 1.700 'drones' e 3.500 militares treinados para usá-los

O vice-primeiro-ministro da Ucrânia e responsável pela pasta da Transformação Digital, Mikhailo Fedorov, avançou hoje que as Forças Armadas ucranianas já contrataram 1.765 aeronaves não tripuladas no âmbito do chamado 'Exército Drone'.

"Esta é uma guerra tecnológica, é necessário usar veículos aéreos não tripulados de forma mais eficaz e salvar a vida dos nossos soldados. Foi por isso que o projeto 'Exército de Drones' foi criado", disse Fedorov, citado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.

Segundo o vice-primeiro-ministro, o 'Exército de Drones' já recebeu mais de 85,5 milhões de euros e cerca de 3.500 militares foram treinados para lidar com aeronaves não tripuladas.

Apesar destes números, o representante ucraniano destacou que as Forças Armadas ainda precisam de mais aparelhos deste tipo, referindo-se concretamente a 'drones' com alcance de visão de até 50 quilómetros para observar os movimentos russos a uma distância maior.

O 'Exército de Drones' é uma iniciativa promovida pelo Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas em colaboração com o Ministério da Transformação Digital, que visa a aquisição de dezenas de aeronaves não tripuladas, um tipo de arma que se tornou chave na guerra contra a Rússia.