Julgamento do jornalista dissidente Roman Protasevich começou hoje em Minsk

Um tribunal bielorrusso deu hoje início, em Minsk, ao julgamento do jornalista dissidente e ativista bielorrusso Roman Protasevich, detido em maio de 2021 a bordo de um avião desviado para a capital da Bielorrússia.

De acordo com a Associated Press, Roman Protasevich está acusado de organizar agitação pública em grande escala e de se envolver em conspirações para derrubar o governo bielorrusso.

Roman Protasevich e a ex-noiva russa Sofia Sapega foram detidos a 23 de maio de 2021 após o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, ter ordenado o desvio para o aeroporto de Minsk de um voo da Ryanair, no qual ambos seguiam, que tinha partido de Atenas em direção a Vilnius, com o argumento de uma ameaça de bomba a bordo.

Na altura, em resposta a este desvio, a União Europeia reforçou as sanções contra o regime de Lukashenko, encerrou o espaço aéreo com o país e recomendou às companhias aéreas europeias que evitassem sobrevoar a Bielorrússia.

Roman Protasevich esteve um mês detido, mas ficou depois em liberdade provisória por, alegadamente, ter cooperado com as autoridades. O jornalista rompeu a relação com Sapega, que foi condenada a seis anos de prisão por incitamento ao ódio racial.

Além de Protasevich, que geria o canal Nexta, da rede social Telegram, as acusações recaem também sobre dois colegas de trabalho, ausentes no julgamento.